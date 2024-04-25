Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TZOB İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TZOB İstişare Toplantısına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde (TZOB) gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin geliştirilmesi konusunda meslek örgütleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti ve TZOB heyetinin görüş ve önerilerini dinleyerek gerekli adımları atacaklarını söyledi. TZOB Genel Başkanı Bayraktar ise toplantının çiftçiler için umut verici olduğunu ifade ederek, gıda sektöründeki sorunların çözümü için çalıştıklarını vurguladı.

25.04.2024 16:56
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde (TZOB) istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile istişare toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı, TZOB heyetiyle istişare toplantısında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarımsal üretimin daha ileriye taşınmasında meslek örgütleriyle iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Toplantıda TZOB heyetinin görüş ve önerilerini dinleyerek gerekli adımları atacaklarının altını çizen Yumaklı, her türlü öneriye açık olduklarını ifade etti.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar da verimli bir toplantı gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Bakanımız ve 4 bakan yardımcımızla yaptığımız istişare toplantısı çiftçilerimiz adına umut vericidir. Bakanlığımızla birlikte Birliğimizin görüş alışverişinde bulunması, sorunların masaya yatırılıp çözüm bulunması adına yapılan bu toplantının çiftçilerimiz için bir kazanım olmasını diliyorum" dedi.

Gıda sektöründe yaşanan sorunları takip ettiklerini söyleyen Bayraktar, "Gıdanın üretiminden sofraya ulaşmasına dek yaşanan pek çok sorun var. Ama bizler sektör paydaşları olarak bu sorunları en aza indirmek ve çiftçilerimizin hak ettikleri kazancı elde etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Gıda milliyetçiliğinin gündemden düşmediği bugünlerde üreticilerimize sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından gıdada kalıntının önlenmesine ilişkin hazırlanan projenin de sunumu yapıldı. TZOB'daki toplantıda Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider, Dr. Ahmet Bağcı ve Abdulkadir Polat da hazır bulunurken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden ise Başkanvekili Ahmet Bahadır Sezgin, Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hepokur, Hüseyin Darcan, Arslan Soydan, Eyyup Elmalı, Yunus Kılınç, Mehmet Baştuğ, Ahmet Eyyüpoğlu ve Genel Sekreter Hasan Hüseyin Coşkun yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TZOB İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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