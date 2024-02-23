Tarım ve Orman Bakanı Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kayseri\'de Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de Vali, AK Parti İl Başkanı, MHP İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı gibi birçok yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleşti.

23.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:16
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de bazı ziyaretler yaptı.

Vali Gökmen Çiçek'i Talas ilçesindeki çalışma ofisinde ziyaret eden Bakan Yumaklı'yı, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, daha sonra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ü makamında ziyaret etti. Üzüm, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen'i de makamında ziyaret etti, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da ziyarette yer aldı.

Ardından, Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçen Yumaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Belediye fuaye alanındaki fosil sergisini de gezen Yumaklı'ya, Büyükkılıç tarafından kentteki fosil kazılarına ilişkin bilgi verildi.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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