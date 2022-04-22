Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Eskişehir'de - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Eskişehir'de

22.04.2022 12:03
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Eskişehir'de

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin ilk durağı Eskişehir Valiliği oldu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin ilk durağı Eskişehir Valiliği oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, birtakım ziyaretler ve programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Bakan Kirişci'nin ziyaret programındaki ilk durağı Eskişehir Valiliği oldu. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Kirişci, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Yapılan görüşmeye; Ak Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile birlikte protokol üyeleri de katıldı.

Bakan Kirişci ziyaretlerine, Reşadiye Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından Gündüzler Barajı'nda yapılacak olan su tutma programıyla devam edecek. - ESKİŞEHİR

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Eskişehir'de
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Eskişehir'de

YORUMLAR
500
'Türkiye su zengini değil yıllık 574 milimetrelik ortalama yağışımız var. Suyu verimli kullanmak zorundayız' 'Türkiye su zengini değil yıllık 574 milimetrelik ortalama yağışımız var. Suyu verimli kullanmak zorundayız' Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yarın Eskişehir'e gelecek Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yarın Eskişehir'e gelecek

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Eskişehir'de - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:12:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Eskişehir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement