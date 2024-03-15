Tarım ve Orman Bakanı Sındırgı\'da Baraj Yapımına Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde baraj yapımına start verdi.
Bakan Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle meydanında kurulan platformdan yaptığı konuşmada, içten karşılama için teşekkür etti. Ülkeye aşkla hizmet eden bir davanın neferleri olduklarını belirten Yumaklı, eğer millete hizmet varsa orada hiçbir engel tanımadıklarını söyledi.
Bakan Yumaklı, millete efendi değil hizmetkar olmaya geldiklerini vurgulayarak, "Siyasette güvenli limandır AK Parti. Yerli duruşun, milli duruşun da yegane adresidir. O yüzden AK Parti'nin aslında rakibi yoktur. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda gerçekten 3 sene öncenin bir öncekine göre, ondan önceki 3 senenin, bir öncekine göre ne kadar farkının olduğunu ve son 22 senede bu milletin hizmet alma anlamında nereden nereye geldiğinin de en bariz örneği işte yaşadıklarımız, gördüklerimiz" ifadesini kullandı.
Sındırgı'daki Sindel Barajı projesine değinen Yumaklı, "31 metre yüksekliğinde olacak. 1 milyon metreküplük bir suyu tutacak. Hem Yüreğil için, hem Sindel için, Gördes için hem de Balıkesir'in bu bölümü için yeterli derecede sulamayı sağlamış olacak. Bizler bununla ilgili her türlü işlemi bitirdik. Tekraren bu talimatımızı Devlet Su İşlerindeki arkadaşlarımıza vermiş olalım. En kısa sürede bu tamamlanıp hizmete alınacak. Allah burada da yine bunun açılışını hep beraber sizlerle yapmayı nasip etsin" diye konuştu.
Bakan Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etmek için her cephede adeta savaş verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Sizler 28 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla ilgili gerekli izni, yetkiyi verdiniz ancak bunun bir de şehirler tarafı var. Bunu unutmamak lazım. Bunu her fırsatta gündeme getiriyoruz, söylüyoruz. Neden bu önemli? Ülkenin gelişmesine eğer şehirler de eşlik ederlerse ancak bir anlamı var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını bizler hem illerde, hem ilçelerde, hem beldelerde hem de Türkiye'nin dört bir tarafında inşa edeceğiz. İnşallah halkımızın, vatandaşımızın, milletimizin hak ettiği yere ulaşması için her şeyi yapacağız."
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın kendisine Yüreğil Mahallesi'nin kornişon fabrikasına ihtiyacının olduğunu söylediğini aktaran Yumaklı, "Bizler de TKDK desteklerinden burayla ilgili gerekli bütün desteği, bütün yardımı yapmış olalım ve inşallah Yüreğil buna kavuşsun" dedi.
Yumaklı, Yüreğil halkından 31 Mart seçimlerinde partisi için oy istedi.
Bakan Yumaklı'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de eşlik etti. - BALIKESİR
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Muğla'da kamu hizmetlerine kolay erişim sağlamak ve vatandaş başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırmak amacıyla faaliyet gösteren Açık Kapı'ya 2023 yılı içerisinde 7 bin 491 başvuru yapıldı. Başvuruların çoğunluğunu sosyal yardım ve sosyal hizmetler konuları oluştururken, en çok başvuruyu kadınlar yapmıştır. Açık Kapı birimleri, yüz yüze, internet ve mobil uygulama kanalları üzerinden yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek sonuçlandırmıştır.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların 'halen akıl dışı' olduğu ifadeleriyle reddetti. Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayına ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, 'Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor.' denildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Törende yapılan eserlerin açılışı gerçekleştirildi ve konuşmalar yapıldı. Başkan Yavaş, ilçenin kornişon salatalık üretiminde Türkiye 1.'si olduğunu vurguladı. Bakan Yumaklı ise yapılan yatırımların önemini vurgulayarak, tarım ve sulama projelerine hız vereceklerini belirtti.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
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