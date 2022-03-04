Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti

04.03.2022 15:28
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, toplantının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.

Kirişci, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti.

Kirişci'nin ailesi de yemini izleyici locasından takip etti.

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı! Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı! TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Celal Adan, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:04 Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak?
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:35:54. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement