Bakan Yumaklı: Ekilmeyen Araziler İçin Mesaj Göndereceğiz

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz her zaman doğruyu söylüyoruz ve doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Her halükarda sözleşmeli üretim modelini savunuyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Tokat'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erbaa ilçesi ziyaretinin ardından il merkezine geçerek Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından İl Genel Meclisi toplantı salonunda sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yumaklı, işlenmeyen tarım arazilerinin tekrar tarıma ve ekonomiye kazandırılması konusu üzerine yanlış bilgilendirmelerin oluğunu ifade ederek, "Buradan bir kez daha sizlerin vasıtasıyla açıklık getirelim. Bu başlıkta, mülkiyet sahiplerinin mülkiyetiyle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmamız söz konusu değildir. Devlet olarak istediğimiz şey, bu arazilerin ekilmesi ve tarımsal üretime dahil edilmesidir. Bu süreçte, coğrafi bilgi sistemleri de dahil olmak üzere teknolojiyi tamamen kullanıyoruz" dedi.

"Ekilmeyen araziler için mülkiyet sahiplerine mesaj göndereceğiz"

Teyit edilen ve ekilmeyen araziler için mülkiyet sahiplerine mesaj göndereceklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "İlk bir yıllık süre tamamlandığında, teknolojiyle tespit edilen ve yerinde teyit edilen ekilmeyen araziler için mülkiyet sahiplerine mesaj göndereceğiz. Mesajda, 'Bir yıl geçti, burası ekilmedi. Eğer gelecek yıl da ekilmezse, ikinci yılın sonunda mülkiyeti size ait olan bu araziye devlet olarak kanunun bize verdiği yetkiyle müdahale edeceğiz' diyeceğiz. Burayı, o bölgedeki sivil toplum kuruluşları, önder çiftçiler ve ziraat odalarına kira için teklif edeceğiz. Kiranın belirlenmesi de bir komisyon marifetiyle yapılacak. Elde edilen kira, mülkiyet sahibinin hesabına yatırılacak" şeklinde konuştu.

"Üretilen bu senaryolar bizim hayalimizde olmadı"

Devlet ekilmeyen arazilere çökecek, bunları alıp şirketlere verecek gibi söylemlere de değinen Bakan Yumaklı, "Duymuşsunuzdur, bazı kişiler tarafından 'Devlet bu arazilere çökecek, bunları alıp şirketlere verecek' gibi senaryolar üretildi. Bizim hayalimizde böyle bir şey hiç olmadı ve hiçbir zaman olmayacak. Ancak bu spekülasyonu yapanlar, 'Alemi nasıl bilirsin? Kendin gibi!' sözünde olduğu gibi, kendileri bu tür düşünceler ürettikleri için kamuoyunu bu şekilde meşgul etmeyi başardılar. Biz her zaman doğruyu söylüyoruz ve doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Yine her halükarda sözleşmeli üretim modelini savunuyoruz" diye konuştu.

Bakan Yumaklı programın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. - TOKAT