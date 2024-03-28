Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye\'nin ikinci yüzyılını yerel yönetimlerle inşa edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memleketi Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa edeceksek, bu memleketi çocuklarımız için dünyada bir numara yapmak üzere gayret sarf edeceksek bunu yerel yönetimlerle beraber yapacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memleketi Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Bakan Yumaklı, Türkiye'yi yeni yüzyılına hazırlamak için belediyelerin çok güçlü olması gerektiğini belirtti. Memleketi Pınarbaşı'ndan AK Parti belediye başkan adayı için rekor oy beklediğini belirten Bakan Yumaklı, "İçinizden bir kardeşiniz olarak evladınız olarak buradayım. Sizler 28 Mayıs'ta bu ülkeyi dünya devlerinin arasına sokan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir beş sene daha icazet verdiniz. Dediniz ki 'biz sana güveniyoruz, sana inanıyoruz, buyur sen kadronu kur, çalışmaya başla.' Cumhurbaşkanımızın 28 Mayıs akşamı yapmış olduğu balkon konuşmasındaki birkaç cümlesi sonrası 31 Mart seçimleriydi. Dedi ki 'şimdi hedefimiz 31 Mart seçimleri.' Çünkü eğer biz Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa edeceksek, bu memleketi çocuklarımız için dünyada bir numara yapmak üzere gayret sarf edeceksek bunu yerel yönetimlerle beraber yapacağız. Bu kardeşinize bu memlekete, sizlerin temsilcisi olarak hizmet etmek şerefini bahşetti. Beni de kendisinin yol arkadaşlarından birisi yaptı. Ben biliyorum ki sizler de aynı benim gibi heyecanlandınız. Çünkü benim bu memlekete, bu millete yapacağım her hizmet sade benim değil, sizlerin de gurur vesilesi olacaktı ve nitekim de öyle oldu. Bakanlığımın üzerinden on ay geçti. Hepiniz biliyorsunuz, taşkınlar oldu, seller oldu, orman yangınları oldu. Bütün bunlarda ben sizlerin bana olan duasını her zaman için yanımda hissettim" dedi.
"Çocuklarımızın yarınlarını daha iyiye hazırlayacağız"
Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Bir memlekette özgür bir şekilde yaşayabilmek, birbirleriyle hemhal olabilmek o memleketin en büyük zenginliği. Televizyondan görüyorsunuz, eğer siz zayıf bir ülke olsanız o şekilde olmak işten bile değil. Dolayısıyla memleketimiz güçlü olacak, Pınarbaşı güçlü olacak, Kastamonu güçlü olacak, Türkiye güçlü olacak. Çocuklarımızın yarınlarını daha iyiye hazırlayacağız" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Bakan Yumaklı, vatandaşlara fidan dağıttı. - KASTAMONU
Son Dakika › Politika › Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye'nin ikinci yüzyılını yerel yönetimlerle inşa edeceğiz - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da yaptığı konuşmada emekli aylıklarının Temmuz ayında tekrar değerlendirileceğini söyledi. Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik yapılan banka promosyonları hakkında da bilgi verdi ve Türkiye'nin ekonomik büyüme ve istihdam oranlarındaki başarısını vurguladı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Mısır uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç da ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da düzenlenen miting öncesi vatandaşlar tarafından sevgi gösterisine maruz kaldı. Binlerce Bursalı, Erdoğan'ın otobüsüne çiçek attı ve kendisine moral verdi. Erdoğan da çocuklara oyuncak dağıttı. Mitingde 90 bin kişiye hitap eden Erdoğan, daha sonra Kocaeli'ne geçti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu. Bakan Bayraktar, yeni bir doğal gaz kuyusu kazıldığını belirterek, enerji alanında denizlerdeki son durumu da paylaştı. Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosunda toplam 6 gemi bulunuyor ve bu filonun büyütülmesi hedefleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da iş insanlarıyla bir araya gelerek, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinin başladığını duyurdu. Işıkhan, ayrıca emekli maaşlarının temmuz ayında tekrar masaya yatırılacağını ve emeklilerin refahını artıracak yeni uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un ücretsiz izin aldığını açıkladı. Şahin, Şengül Kurum'un etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek eşinin yanında olmasında hiçbir mahsur olmadığını belirtti ve yalan yanlış algılarla kurumu ve çalışanlarını yıpratmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Filistin'in Batı Şeria bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, yerleşimciler tarafından uygulanan sömürgeleştirme ve artan şiddetin yasadışı olduğunu belirtti. Lahbib, tüm Filistinliler ve İsraillilerin barış içinde yaşayabilmesi için tedbirler alındığını ve yaptırımların elde edildiğini ifade etti.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim aracına yapılan saldırıyı kınayarak düzenlenen yürüyüşe katıldı. Saldırı, Yarenlik Alanı'nda gerçekleştirilen protesto yürüyüşü ile tepki gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?