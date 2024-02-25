Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: Adaylığıma yönelik engelleme girişimleri demokrasiye aykırı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP Genel Merkezi tarafından adaylığına karşı engelleme girişimi olduğunu söyleyerek, "Adaylığıma yönelik engelleme girişimleri, demokrasiyle bağdaşmayan ve halkın iradesini yok sayan bir tavırdır" dedi.
Bozdoğan, CHP'nin 11 Ocak'ta partisinden istifa edip Memleket Partisi'nden Tarsus Belediye Başkan adaylığını açıklamasının ardından adaylığının iptal edilmesine yönelik İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunduğunu belirtti. CHP'nin "Bir kişi, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" gerekçesini ileri sürdüğünü ifade Bozdoğan, "Adaylığıma yönelik engelleme girişimleri, demokrasiyle bağdaşmayan ve halkın iradesini yok sayan bir tavırdır. Hukuk yoluyla darbe girişimidir. Madem kazanamıyoruz, kaybetme nedenimizi de engelleyelim düşüncesidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı seçme ve seçilme hakkını gaspetmeye çalışan her türlü müdahaleye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
"Halkın iradesini yok sayan bir tavır"
CHP'nin getirildiği noktanın halkın iradesini yok sayan bir tavır olduğunu belirten Bozdoğan, şunları kaydetti:
"Niye başka isimler için değil de Bozdoğan? Adana'daki adaylar için de aynısını yapacaklar mı? Bu demokrasi mi, halkın iradesine ipotek koymak değil mi, halkın iradesini yok saymak değil mi? CHP'deki telaşı anlıyorum. Aday belirlerken yanlış yaptıklarını anladılar. Hesap günü de yaklaşıyor. Doğru tercihin ben olduğumu ve şimdiden seçimi kazandığımı anladılar. Yaptıkları yanlış ortaya çıkmasın diye bel altı vurmaya başladılar. Herkes Tarsus'ta bir ön seçim yapılmadığını biliyor ve aday atama ile yapıldı. Çıkarın karar defterlerini. Nerede örgüt yoklaması, önseçim. Genel merkezin yaptırdığı anketlerde sorduğu her isim için mi bu davaları açacaksınız. Atatürk'ün partisini ne hale getirdiler, yazık. Bunlar beyhude çabalar, atı alan Üsküdar'ı geçti. Bilerek yanlış yapanlara geçmiş olsun." - MERSİN
Son Dakika › Politika › Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: Adaylığıma yönelik engelleme girişimleri demokrasiye aykırı - Son Dakika
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