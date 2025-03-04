Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde esnaflık yapan Ramazan Öncü, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen AK Parti Büyük Kongresi'ne katıldı. Öncü, kongre sonrası döndüğü ilçede CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından tehditler gördü.
Bununla da yetinmeyen belediye personeli, Öncü'yü belediyede baskıyla tövbe ettirerek özür dilemeye zorladı. Belediye personeli, yaşanan baskı anlarını ise telefonla kayıt altına aldı. Video görüntülerinde, Öncü'nün baskıya maruz kaldığı ve özür dilemeye mecbur bırakıldığı görülüyor.
Görüntüleri paylaşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan şu ifadeleri kaydetti: "Tuzlukçu'da esnaf Ramazan Öncü Ak Parti Kongresine katıldığı için ?CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından belediyede tövbe ettirilerek özür dilettiriliyor. Bu mobbingden öte işkence."
Son Dakika › Politika › Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi? - Son Dakika
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