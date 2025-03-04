Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi? - Son Dakika
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Politika

Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?

Geniş Video İzle

AK Parti'nin kalesi Konya'da CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın AK Parti kongresine katılan esnafa özür dilettirip tövbe ettirdiği öne sürüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası belediyeden henüz bir açıklama yapılmadı.

04.03.2025 14:11  Güncelleme: 14:17
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Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde esnaflık yapan Ramazan Öncü, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen AK Parti Büyük Kongresi'ne katıldı. Öncü, kongre sonrası döndüğü ilçede CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından tehditler gördü.

DİZ ÇÖKTÜRÜP TÖVBE ETTİRDİLER

Bununla da yetinmeyen belediye personeli, Öncü'yü belediyede baskıyla tövbe ettirerek özür dilemeye zorladı. Belediye personeli, yaşanan baskı anlarını ise telefonla kayıt altına aldı. Video görüntülerinde, Öncü'nün baskıya maruz kaldığı ve özür dilemeye mecbur bırakıldığı görülüyor.

AK PARTİLİ VEKİL TEPKİLİ

Görüntüleri paylaşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan şu ifadeleri kaydetti: "Tuzlukçu'da esnaf Ramazan Öncü Ak Parti Kongresine katıldığı için ?CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından belediyede tövbe ettirilerek özür dilettiriliyor. Bu mobbingden öte işkence."

Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?

Nurettin Akbuğa, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Tuzlukçu, Gündem, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 205622:
    bizde inandık halk koyun ya ak koyun 134 76 Yanıtla
    Ender Çetin:
    Sizden iyi koyunmu olur 80 yıldır heykele oy veriyorsunuz 1 3
    Bayram :
    Ben size ne kitlersen kitle yüzde 25 lin sgr kitlesi diyordum. Sizde görüpte inanacak beyin yok sgr… 2 1
  • 205622:
    eksik olmuş ama ampül kafalilarla menzil gurubunu getirip birlikte tövbe edecektiniz 85 77 Yanıtla
    ahmet3353:
    o.çooooğu 0 4
  • Bayram ÖZSOY:
    oscarlık performans gurur duyuyoruz sizinle 101 37 Yanıtla
    ahmet3353:
    bizde annenizle gurur duyuyoruz 0 3
  • Mehmet Doğan:
    chp lilerin dinle işi olmaz olsa olsa bu akp lerin işidir 50 71 Yanıtla
  • 152952:
    geçmişi bilen biri olarak diyeceğim şu durki Allah bu ülkeyi bunların eline düşürmesin 41 32 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Sorgulamadan boş boş yazan saman balyası kafalılar 62 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi? - Son Dakika
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