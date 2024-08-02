Battalgazi Belediyesi, Derme Deresi 4. Kısım Yapımını İnceledi - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediyesi, Derme Deresi 4. Kısım Yapımını İnceledi

Battalgazi Belediyesi, Derme Deresi 4. Kısım Yapımını İnceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın beraberinde DSİ İl Müdürü Aytaç Sucu ile birlikte Derme Deresi 4. kısım yapımını inceledi.

02.08.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın beraberinde DSİ İl Müdürü Aytaç Sucu ile birlikte Derme Deresi 4. kısım yapımını inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Taşkın, yapılacak çalışmayla Eski Malatya'ya kadar kesintisiz bir gezinti alanı oluşturulacağını ifade etti.

Derme deresi ıslah projesi Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın girişimleriyle Karakaya Barajına kadar devam edecek. 4.etap olarak Hanımınçiftliği Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan dere ıslah çalışmasının bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. DSİ tarafından toplamda 4100 metre yapılacak ıslah çalışmasının kamuya maliyeti ise 43 milyon TL'yi bulacak. Sonrasında Battalgazi Belediyesi tarafından yapılacak peyzaj çalışmasıyla bölge halkının nefes alacağı bir alana dönüştürülecek.

"Derelik olan alan gezinti alanına dönüşecek"

DSİ İl Müdürü Aytaç Sucu ile birlikte çalışmaları inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Eski Malatya'ya kadar yürüyüş yolları, mesire bölümleri ve oturma alanlarının yer aldığı bir alana dönüşeceğini ifade ederek, "DSİ Müdürümüz Aytaç Bey ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Derme Deresi'nin Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kısmı tamamlanmıştı. Oradan da Eski Malatya'ya kadar Derme Deresinin ıslah çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Büyük bir maliyet ile bu hizmetler yapılıyor. Dere çalışmasının bir kısmı betonarme bir kısmı da taş duvar olarak devam edecek. Tarihi dokuya zarar vermeden, yeşile zarar vermeden dere ıslahı tamamlanacak. Sonrasında biz de hemen çalışmalarımızı başlatacağız. Dere kenarında gerek yeşil alan gerek yürüme parkuru gerek bisiklet yolu olmak üzere Malatyalıların, Battalgazili hemşerilerimizin nefes alacağı, gezinti yapacağı alanlar oluşturacağız. Battalgazili, Malatyalı bir hemşerimiz Konak'tan Banazı'dan suyun bulunduğu kanaldan başlayarak Eski Malatya'ya kadar kesintisiz bir bisiklet turu ve yürüyüş keyfi yaşayacak" dedi.

"Dere kenarında bulunan Battalgazi'nin makamını da ayağa kaldıracağız"

Peyzaj çalışması ile dere kenarında bulunan Battalgazi'nin makamında da düzenleme yapıp tarihi dokuyu ayağa kaldıracaklarını ifade eden Başkan Taşkın, "Güzergahta önemli bir mekan var. Eski Malataya'ya varmadan Derme Deresi kenarında kalan Battalgazi'nin makamı bulunuyor. Burayı da inşallah ayağa kaldırarak tanıtımını yapacağız. Çevresine sosyal tesis inşa edeceğiz ve AŞ evi projemiz olacak. Hemşerilerimizin Battalgazi'nin makamını ziyaret etmesi için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Belediye olarak DSİ çalışmasıyla paralel çalışmaları yürüteceğiz. Battalgazi'miz daha yaşanabilir kent yapma gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

DSİ İl Müdürü Aytaç Sucu da, "Battalgazi Derme Deresi 4. kısım taşkın koruma yapım inşaatımızda sahada incelemelerde bulunuyoruz. Şu an bulunduğumuz projenin kamuya maliyeti 43 milyon TL'lik bir yapım işi olmakla beraber Hanımınçiftliği Mahallesi'nde 550 metre betonarme imalatımız Karabağlar ve Meydanbaşı Mahallerinde de 1500 metre civarında kargil imalatımızla beraber toplam 4100metrelik bir dere ıslahımız mevcut. Yıl içerisinde tamamlayacağımız işler arasında yer alıyor. Projemiz tamamlandığında Battalgazi Belediyemizin dere etrafında yapacağı çalışmaları sayesinde şehrimize alternatif insanlarımızın nefes alabileceği alanlar kazandırılmış olacak. Projenin devam eden sürecinde çalışmalarımızı kolaylaştıran Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Bayram Taşın ve ekibine çalışmalarından dolayı şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi, Derme Deresi 4. Kısım Yapımını İnceledi - Son Dakika

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