Battalgazi'de Kentsel Dönüşüm Hızlanacak, Devlet Desteğiyle Yeniden İnşa Edilecek - Son Dakika
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Politika

Battalgazi'de Kentsel Dönüşüm Hızlanacak, Devlet Desteğiyle Yeniden İnşa Edilecek

Battalgazi\'de Kentsel Dönüşüm Hızlanacak, Devlet Desteğiyle Yeniden İnşa Edilecek

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılacağını açıkladı. Deprem sonrası büyük zarar gören mahallelerin yeniden inşa edilmesi için devlet desteği sağlanacak. Taşkın, mahalle sakinlerine destek vereceklerini ve dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde süreceğini belirtti. Gerekli taşınma ve nakliye desteğinin sağlanacağı, modern konutların inşasına bir an önce başlanacağı ifade edildi.

05.09.2024 14:16  Güncelleme: 14:17
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılacağını belirterek deprem sonrası zarar gören mahallelerin devlet desteğiyle yeniden inşa edileceğini müjdeledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüm süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Depremin Malatya'yı derinden sarstığını belirten Taşkın, mahallelerin yüzde 80-90 oranında zarar gördüğünü ifade etti. Bu süreçte devletin desteğiyle hızlı bir dönüşüm gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Taşkın, belediye olarak gerekli tüm adımları attıklarını söyledi.

"Depremin yaraları devlet eliyle sarılacak"

Başkan Taşkın, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve sürecin hızlandırılması için Malatya Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti. "Sizin derdiniz bizim derdimiz" diyerek mahalle sakinleriyle dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Taşkın, Taştepe Mahallesi'ne de diğer mahallelerde olduğu gibi tüm hizmetlerin en kısa sürede getirileceğini ifade etti.

"Mahallemizi boşaltırsak inşaat hemen başlayacak"

Deprem sonrasında büyük bir yıkım yaşandığını hatırlatan Başkan Taşkın, "Battalgazi'de birçok mahallemiz yüzde 80-90 oranında tahrip oldu. Bu durumu fırsata çevirerek, devletin eliyle dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için çalışmalarımıza başladık. Mahalle sakinlerimizin mağdur olmaması adına taşınma ve nakliye sürecinde belediye olarak gerekli desteği sağlayacağız. Bir an önce mahallemizi boşaltırsak firmalar inşaata başlayacak. Evler bitene kadar herkesi bir yere yerleştireceğiz, kimse açıkta kalmayacak" şeklinde konuştu.

"Değişim zor ama bereketli olacak"

Şehit Fevzi TOKİ Konutları'nda yaşayan vatandaşların memnuniyetini örnek gösteren Başkan Taşkın, modern, doğalgazlı ve ferah evlerin herkes için inşa edileceğini ifade ederek, "Değişim zor olacak ama bereketli ve güzel olacak. Dönüşüm sürecinin olumlu sonuçlar getireceğine inanıyorum. Muhtarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Mahallemizin dönüşümü için her türlü katkıyı sunacağız" diye konuştu.

"Sabırla ve gayretle mahallemizi ayağa kaldıracağız"

Son olarak, mahalle sakinlerinden sabırlı olmalarını isteyen Taşkın, "Sizler sabırla, bizler de gayretle bir an önce mahallemizi dönüştürüp ayağa kaldıracağız" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi'de Kentsel Dönüşüm Hızlanacak, Devlet Desteğiyle Yeniden İnşa Edilecek - Son Dakika

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