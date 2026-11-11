TASS, Witkoff ile Kushner'ın önümüzdeki günlerde Rusya'ya gidebileceğini yazdı

TASS, Witkoff ile Kushner'ın önümüzdeki günlerde Rusya'ya gidebileceğini yazdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rus haber ajansı TASS, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önümüzdeki günlerde Rusya'yı ziyaret edebileceğini yazdı. İkili, Rus, Ukraynalı ve ABD'li yetkililerle Abu Dabi'de iki gün görüşmüştü; bu, Şubat'tan bu yana üçlü formattaki ilk toplantıydı.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önümüzdeki günlerde Rusya'yı ziyaret edebileceğini yazdı.
Rus medyası, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Rusya'yı ziyaret edebileceğini duyurdu. Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Witkoff ve Kushner'ın önümüzdeki günlerde Rusya'ya gidebileceği ifade edildi. Haberde, ziyaretin ne zaman yapılacağı ya da amacına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Witkoff ve Kushner; Rus, Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin katılımıyla Abu Dabi'de gerçekleştirilen ve Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik adımların araştırılmasını amaçlayan iki günlük görüşmelere katıldı.
Söz konusu görüşmeler, Şubat ayından bu yana üçlü formatta yapılan ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?