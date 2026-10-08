Tatar’dan Cizre’de tarihi çağrı: "Artık dar sokaklardan çıkmanın zamanı geldi"

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Bulmuşlar köyünde vatandaşlarla buluşarak "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatar, "Kardeşliğin, huzurun olduğu yerde yol var, üniversite var, eğitim var, sağlık var, iş var, çocukların geleceği var" dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre Bulmuşlar Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde köy sakinleriyle bir araya gelerek "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Tatar, yıllarca terör nedeniyle boşalan köylerin yeniden hayat bulması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olacağını belirterek, "Kardeşliğin, huzurun olduğu yerde yol var, üniversite var, eğitim var, sağlık var, iş var, çocukların geleceği var. Artık bu dar sokaklardan çıkmanın zamanı geldi" diye konuştu.

Tatar, geçmişte terör nedeniyle köylerin boşaldığını, vatandaşların farklı kentlere göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgenin geleceği açısından tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kardeşlik iradesine toplumun her kesiminin sahip çıkması gerektiğini vurguladı. "Allah bir daha o günleri bize göstermesin" diyen Tatar, terörün bölge insanına yaşattığı acıların geride bırakılması gerektiğini anlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, biz Kürtler için iki seferdir baldıran zehiri içiyor. 'Biz Kürtler ve Türkler kardeşiz, münafıklar aramıza girmesin' diyor. Bu kardeşlik projesine hep beraber sahip çıkalım, hep beraber destek olalım" ifadelerini kullandı.

"Artık dar sokaklardan çıkmanın zamanı geldi"

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" hedefinin yalnızca güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının önünü açacak bir süreç olduğunu dile getiren Tatar, huzur ortamıyla birlikte vatandaşların eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda daha güçlü imkanlara kavuşacağını söyledi. Tatar, "Kardeşliğin, huzurun olduğu yer; yol var, üniversite var, eğitim var, sağlık var, iş var, çocukların geleceği var. Artık bu dar sokaklardan çıkmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Köylerin yeniden canlandırılması ve vatandaşların memleketlerine dönüşünün sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Tatar, köy yollarının iyileştirilmesi konusunda da devletin vatandaşın yanında olacağını söyledi. Tatar, "İnşallah köye dönüş projemizi kısa zamanda hayata geçireceğiz. Yolları yapılmayan bir köy bırakmayacağız. Devlet olarak, hükümet olarak biz de yanınızda olacağız" dedi.

"Köy köy gezeceğiz, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz"

Vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam edeceklerini aktaran Tatar, Cizre'nin ardından Güçlükonak'ta da köy köy ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti. Tatar, "İnşallah kısa zamanda burası bittikten sonra Güçlükonak'a geleceğim. Yine sizden birkaç başkan ve başkan yardımcısı arkadaşımızla birlikte köy köy gezeceğiz, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin ortak geçmişine ve kardeşlik hukukuna vurgu yapan Tatar, Türkler ve Kürtlerin tarih boyunca aynı coğrafyada birlikte yaşadığını, Çanakkale'den Malazgirt'e kadar birçok tarihi dönüm noktasında omuz omuza mücadele ettiğini söyledi. "Kürtü, Türkü kimse ayırt edemez. Milyonlarca beraber şehit vermişiz" diyen Tatar, "Çanakkale'den Malazgirt'e, her yerde beraberiz. Kürtler, Türkler ne demek? Ben buna karşıyım. Hepimiz kardeşiz" ifadelerini kullandı.

"Bu memleketin geleceğine hep birlikte sahip çıkmalıyız"

Bölgenin geleceğinin birlik, beraberlik ve huzur içerisinde inşa edilmesi gerektiğini belirten Tatar, vatandaşlara ortak gelecek çağrısında bulundu. Tatar, "Hep beraber bu coğrafyaya sahip çıkmamız gerek. Hepimiz bu memleketin geleceğine, bu milletin geleceğine, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmamız gerek" dedi.

Şırnak'ın geçmişte yaşadığı güvenlik sorunlarına da değinen Tatar, bölgenin bugün geldiği noktaya dikkat çekerek, geçmişte yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi. "Artık yeter diyelim" çağrısında bulunan Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben kendimi bu halka adamışım. Yedi gün 24 saat bu memleket için çalışacağım. Ama siz de yanımızda olun. Hep beraber çalışacağız, hep beraber çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız."