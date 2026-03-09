Tatar: Kıbrıs Türk Halkının Hakları Öncelikli - Son Dakika
Tatar: Kıbrıs Türk Halkının Hakları Öncelikli
09.03.2026 19:55
Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Kıbrıs Türk halkı için önemini vurguladı.

MERSİN (İHA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin Kıbrıs Türk halkı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması önceliğimizdir" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir üniversitede Doğu Akdeniz Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Konferansı'na akademisyenler ve alanında uzman isimler katıldı. Programın onur konuğu olan Tatar, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve bölgesel dengeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tatar, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden doğrudan etkilendiğini vurgulayarak, bölgedeki meselelerin uluslararası hukuk ve mevcut dengeler çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk tarafının hak ve çıkarlarının korunmasının önemine değinen Tatar, bölgedeki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Konferans kapsamında ayrıca deniz hukuku, Doğu Akdeniz'deki yetki alanı tartışmaları ve bölgesel güvenlik konuları uzman isimler tarafından farklı başlıklarda ele alındı. Programın akademik çevreler ve politika yapıcılar açısından önemli bir bilgi paylaşımı platformu oluşturduğu belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

