Tatar ve Bahçeli'den Kadir Gecesi Kutlaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milliyetçi Hareketçi Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Kadir Gecesi'ni kutladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın telefon görüşmesinde Bahçeli'ye barış, huzur ve mutluluk temennisinde bulunarak, bu mübarek gecenin insanlığa bereket, rahmet ve kardeşlik getirmesini diledi.

Açıklamada, Bahçeli'nin ise Kıbrıs Türk halkına selam göndererek, tüm halkın ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı. - LEFKOŞA