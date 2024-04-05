Tatvan Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tatvan Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı

Geniş Video İzle

Bitlis'in Tatvan ilçesinde seçilen DEM Partili Av. Mümin Erol, mazbatasını aldı. Erol, belediye meclis ve il genel meclisi üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Müdürlüğüne geldi ve mazbatalarını teslim aldı. Tatvan Belediyesini devralmak üzere belediye binasına gelen Erol ve yönetimi, karşılama töreninin ardından başkan odasında meclis üyeleriyle fotoğraf çekti.

05.04.2024 17:18  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan Belediye Başkanı mazbatasını aldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Av. Mümin Erol mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Tatvan'da yüzde 48.53 oy alan DEM Partili Av. Mümin Erol mazbatasını aldı. Başkan Mümin Erol, belediye meclis ve il genel meclisi üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Müdürlüğüne geldi. Burada evrakları imzalayan Erol, 17 belediye meclis üyesi ve 4 il genel meclisi üyesiyle mazbatalarını teslim aldı. Teslim alınan mazbatayla birlikte Tatvan Belediyesini devralmak üzere belediye binasına gelen Başkan Erol ve yönetimini Tatvan Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Bülent Özkan karşıladı. Çiçeklerin verildiği karşılama töreninin ardından kurdele keserek belediye binasına giren başkan Erol ve yönetimi, başkan odasında meclis üyeleriyle fotoğraf çekti.

Devletin tüm kurumları, belediye çalışanları ve halk ile dayanışarak çalışacaklarını söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, "Malumunuz olduğu üzere 5 yıldır bir kayyum tarafından yönetilen bir belediye vardı. Kayyum tarafından yönetilen bu belediyenin maalesef ki sonuçları çok ağır oldu. Biz talan edilmiş bir belediyeye geldiğimizi ve içi boşaltılmış, kaynağı olmayan bir belediyeyi yöneteceğimizi biliyoruz. Ancak bugün halkın evinin kapılarını halka açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz inanıyoruz ki yolsuzluğun, hırsızlığın bir yönetim anlayışıyla ne kadar kıt kaynaklarımız olsa da halkımızla el ele vererek bütün sorunların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bu yüzden halkımız müsterih olsun çalışacağız el ele vereceğiz ve bütün sorunlarımızın üstesinden geleceğiz. Biz geçmişi sorgulayan, geleceği yeniden inşa eden bir yönetim anlayışıyla bu 5 yılı geçireceğiz. Devletimizin tüm kurumları, belediyenin bütün personelleri, yol arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımızla birlikte halkımızla dayanışacağız. İstişare ile toplumun bütün dinamiklerini harekete geçirmek suretiyle Tatvan'ımızın bu ağır sorunlarının üstesinden geleceğiz. Buna inanıyoruz, bütün Tatvan halkının gözü aydın olsun. Despotik ve aynı zamanda yolsuz, hırsız bir belediye yönetiminden kurtulmuş olduğu için sevinçliyiz gururluyuz halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Tatvan Belediyesi, Tatvan, Bitlis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tatvan Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın 11 kişi tahliye edildi Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi tahliye edildi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 17:58:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement