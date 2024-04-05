Politika

Tatvan Belediye Başkanı mazbatasını aldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Mümin Erol mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Tatvan'da yüzde 48.53 oy alan DEM Partili Mümin Erol mazbatasını aldı. Başkan Mümin Erol, belediye meclis ve il genel meclisi üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Müdürlüğüne geldi. Burada evrakları imzalayan Erol, 17 belediye meclis üyesi ve 4 il genel meclisi üyesiyle mazbatalarını teslim aldı. Teslim alınan mazbatayla birlikte Tatvan Belediyesini devralmak üzere belediye binasına gelen Başkan Erol ve yönetimini Tatvan Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Bülent Özkan karşıladı. Çiçeklerin verildiği karşılama töreninin ardından kurdele keserek belediye binasına giren başkan Erol ve yönetimi, başkan odasında meclis üyeleriyle fotoğraf çekti.

Devletin tüm kurumları, belediye çalışanları ve halk ile dayanışarak çalışacaklarını söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, "Malumunuz olduğu üzere 5 yıldır bir kayyum tarafından yönetilen bir belediye vardı. Kayyum tarafından yönetilen bu belediyenin maalesef ki sonuçları çok ağır oldu. Biz talan edilmiş bir belediyeye geldiğimizi ve içi boşaltılmış, kaynağı olmayan bir belediyeyi yöneteceğimizi biliyoruz. Ancak bugün halkın evinin kapılarını halka açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz inanıyoruz ki yolsuzluğun, hırsızlığın bir yönetim anlayışıyla ne kadar kıt kaynaklarımız olsa da halkımızla el ele vererek bütün sorunların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bu yüzden halkımız müsterih olsun çalışacağız el ele vereceğiz ve bütün sorunlarımızın üstesinden geleceğiz. Biz geçmişi sorgulayan, geleceği yeniden inşa eden bir yönetim anlayışıyla bu 5 yılı geçireceğiz. Devletimizin tüm kurumları, belediyenin bütün personelleri, yol arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımızla birlikte halkımızla dayanışacağız. İstişare ile toplumun bütün dinamiklerini harekete geçirmek suretiyle Tatvan'ımızın bu ağır sorunlarının üstesinden geleceğiz. Buna inanıyoruz, bütün Tatvan halkının gözü aydın olsun. Despotik ve aynı zamanda yolsuz, hırsız bir belediye yönetiminden kurtulmuş olduğu için sevinçliyiz gururluyuz halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.