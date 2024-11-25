Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık: Kalıcı mülteci istemiyoruz

Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Türk toplumunun dejenerasyonunun önlenmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemde ilimde ve ilçemde kalıcı mülteci istemiyorum" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mültecilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de artan mülteci sayısına dikkat çeken Başkan Tatık, "Suriyeliler kaç tane kurşun attı da İstanbul'u ele geçirdi. Araplar hangi bedeli ödedi de İstanbul'da Türk gençlerini emrinde temizlikçi olarak çalıştırıyor. Reyhanlı'da Kilis'te Hatay'da Antep'te ve birçok şehrimizde Türk nüfusunun üstünde Suriyeli var. Hangi savaşı verdik de kaybettik bu şehirleri. Ekonomi bozulduğunda düzelir. Allah vermesin doğal felaketlerde yaralarımızı sararız ama Türk toplumunun dejenerasyonunu önleyemeyiz. Türk Milletinin ekseninde ilerleyelim. Ülkemde ilimde ve ilçemde kalıcı mülteci istemiyorum. Misafirlere kapımız açık" diye konuştu. - DENİZLİ