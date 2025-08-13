Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık: Siyasetten Uzak Durduk, Borç Yok

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, görev süresince siyasetten uzak durduğunu, siyasi ayrımcılık yaptığı iddia edip ispatlayan olursa istifa dilekçesini yazacağını söyledi. Ayrıca Belediyeyi 75 milyon TL borçla devraldıklarını ancak şu anda borcun kalmadığını belirten Başkan Tatık, "Tavas Belediye bütçesinden herhangibi bir ödeme yapmadan bir festival dönemi geçirdik" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kadir Tatık, görev süresince siyasetten uzak durduğunu, siyasi ayrımcılık yaptığı iddia edip ispatlayan olursa istifa dilekçesini yazacağını söyledi. Belediyeyi 75 milyon TL borçla devraldıklarını ancak şu anda borcun kalmadığını belirten Başkan Tatık, sosyal belediyecilik anlayışıyla kreş, restoran ve modern yaşam alanı gibi projeleri hayata geçireceklerini ve çalışmaları devam edeceklerini belirtti. Düzenledikleri festivallerde belediye bütçesinden harcama yapmadıklarını vurgulayan Başkan Tatık, amaçlarının Tavas'ı tüm Türkiye'ye tanıtmak olduğunu ifade etti.

"Zerre siyaset yapmadan belediye başkanlığı yürüttüm"

Belediye Başkanlığı süresinde siyaset yapmadığını, siyasi ayrıştırma yaptığını iddia eden ve ispatlayan olursa da istifa dilekçesi yazacağını konusunda net olduğunu ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Bütün kalbimle söylüyorum, zerre siyaset yapmadan belediye başkanlığı yürüttüm. Hatta iddialıyım, siyasi ayrıştırma yaptığımı iddia eden veya ispatlayan birisi olursa yazarım istifa dilekçemi çıkar giderim, bu kadar netim bu konuda. Çünkü biz halka hizmet etmek için seçildik. Bize İller Bankası (İLBANK) para gönderirken bu AKP'lilerin, MHP'lilerin, İYİ Parti'nin, CHP'nin parası diye göndermiyor. Bu halkın parası diye gönderiyor. Bizde halka hizmet etmekle mükellefiz. Bu inançla çalışıyoruz" diye konuştu.

"Borç ile aldığımız Tavas Belediyesi'nin şuanda borcu yoktur"

Tavas Belediyesi'ni kazandıklarından borçla devraldıklarını ama şuanda borcun bulunmadığını dile getiren Başkan Tatık, "Biz, Tavas Belediyesine aldığımızda ciddi bir şekilde borç ile devraldık. 61 milyon ve gelen faturalarla 75 milyona çıkan bir borç ile devraldık. Şuanda rakam vermeyeceğim ama borcumuz yok. Çok keyifli bir belediye hizmeti yürütüyoruz" dedi.

"Sosyal Belediyecilik anlayışımız ile projelerimizi devam ediyoruz"

Projeleri hayata geçirdiklerini ve sosyal anlamda halk ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan Tatık, "Projeleri hayata geçirmeye başladık. İnşallah 60 ila 80 öğrencilik bir kreş açacağız. Cezaevine restore ettik oraya çok güzel bir şekilde vatandaşlarımızı hizmet sunabileceğimiz restoran inşa ediyoruz. Bağlar yolunu modern bir hale getirip orada yazın da kışın da insanların oturabileceği bir alan inşa edeceğiz. Sosyal anlamda halkımız için projelere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Düzenlediğimiz festivallerde Tavas Belediyesi'nin bütçesinden hiç harcamadık"

Başkan seçildikten sonra düzenlenen festivallerde Tavas Belediyesi'nin bütçesinden ödeme yapmadıklarını belirten Başkan Tatık, "İlk seçildiğimizde kendime ait acemilik dönemim olmasına rağmen ekibimizle beraber çok güzel bir festival dönemi geçirdik. Tavas Belediye bütçesinden herhangibi bir ödeme yapmadan bir festival dönemi geçirdik. Bu yıl da ayı şekilde çok güzel hazırlandık. Festivallerin amacı birinci önceliği Tavas'ı tanıtmaktı. Amacımız Tavas'ı tüm Türkiye'ye tanıtmaktır" dedi. - DENİZLİ