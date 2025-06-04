Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Ekonomi ve Kültürel Değerler Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Ekonomi ve Kültürel Değerler Vurgusu

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık\'tan Ekonomi ve Kültürel Değerler Vurgusu
04.06.2025 11:26  Güncelleme: 11:28
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Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçenin ekonomik kalkınması ve kültürel değerlerinin ön plana çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarla bir araya gelerek esnafın taleplerini dinleyen Tatık, Tavas'ı birlikte büyütme kararlılığını dile getirdi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçe ekonomisi ve tanıtımının geliştirilmesi için aralıksız çalıştıklarını belirterek; "Tavas'ı birlikte büyütecek, birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi.

Kurumdaki yoğun mesaisine rağmen ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sabah mesaiye başlamadan önce Hükümet Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi. Çay ve simit eşliğinde esnafla birlikte kahvaltısını yapan Başkan Tatık, hem sohbet etti hem de cadde esnafının talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Tavas'ı ortak akılla geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Başkan Tatık, "İlçemizi birlikte büyütecek, birlikte geleceğe taşıyacağız. Sahada olmak, halkımızla yan yana durmak bizim için bir tercih değil, bir sorumluluk. Tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tavas'ın kültürel değerleri ön plana çıkartılacak

Tavas'ın tanıtımı ve kültürel değerlerinin ön plana çıkartılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Turizm Şube Müdürü Zeki Akakça'yı makamında ağırlayan Başkan Tatık, "Kendileriyle ilçemizin tanıtımı, kültürel değerlerinin öne çıkarılması ve turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi adına yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve kıymetli katkıları için kendilerine teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Ekonomi ve Kültürel Değerler Vurgusu - Son Dakika

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