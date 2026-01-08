Başkan Tatık esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek yaşanan sorunları ve önerileri dinliyor.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçe esnaflarına ziyaretini sürdürüyor. Başkan Tatık'ın son ziyareti Orta Mahalle esnafları oldu. Esnafın sorunlarını hızlı çözüme ulaştırmak için esnafla muhabbet eden Başkan Tatık, "Tavas merkez Orta Mahalle'mizdeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Hal ve hatırlarını sorduk, talep, öneri ve yaşadıkları sıkıntıları dinledik. İlçemizin ekonomik ve sosyal hayatının bel kemiği olan esnaflarımızla her zaman iç içe olmaya, ihtiyaçlara yerinde çözüm üretmeye ve ortak akıl doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ