Tavas Belediye Başkanı Tatık, Şeniz Doğan\'ın gözaltısını üzüntüyle takip etti

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Başkan Tatık, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin demokrasinin temel dayanağı olduğunu vurguladı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasını üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında; "Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. Halkımıza hizmet etme sorumluluğuyla görev yapan Sayın Şeniz Doğan'a ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.