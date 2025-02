Tavas\'ta Yeni Sosyal Tesis Açıldı

Politika

Tavas Belediyesinin Pınarlık Mahallesine kazandırdığı sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, Pınarlık Mahallesi'nde inşa edilen sosyal tesisin açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, örgüt üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla yapıldı. İçinde kahvehane, muhtar odasında bulunduğu sosyal tesis vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

"Bu tesis sadece bir bina değil, bu tesis mahallemizin kalbi"

Açılışta konuşma yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık; "Pınarlık Mahallesi sosyal tesissimizin açılışı sadece bir binanın kapısını aralamak değil, birlikte yaşamanın, dayanışmanın ve geleceğe umutla bakmanın bir nişanesidir. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır sözü bizlere birliğin ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bizde Tavas'ımızı ve mahallelerimizi güzelleştirmek için omuz omuza el ele çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.' Bizlere düzen görev bu birliktelik ruhunu sonsuza kadar yaşatmak ve mahallelerimize ve kentimize en iyi hizmeti sunmaktır. Bu tesis sadece bir bina değil mahallemizin kalbi olacak. Gençlerimiz burada hayallerini büyütecek, büyüklerimiz sohbetleri ile bu mekanı şenlendirecek. Komşuluğun ve dostluğun en güzel örnekleri burada yaşanacak. Tavas'ımızın her mahallesine her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel günde emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği ve güler yüzü bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Daha nice güzel projelerde imza atmak dileğiyle sosyal tesisimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini belirtti.

"Karataş - Kızılcabölük yolunu yenileceğiz"

Pınarlık ve çevre mahallere Karataş - Kızılcabölük yolunun genişletip yeniden yapacağının müjdesini veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Bu projemiz ile belki birçok insan bu yolu kullanacak ve burada ürettiğiniz yöresel ürünleri alıcı bulma şansı bulacaksınız. Tarıma, hayvancılığa ve turizme yatırımlarımız devam edecek ve üretim yapacak herkese destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ