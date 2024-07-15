Tavşanlı\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri coşkuyla başladı

Politika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Tavşanlı'da da coşkuyla başladı. Bu anlamlı günde düzenlenen etkinlikler, demokrasimize sahip çıkan kahramanlarımızı anmak için gerçekleştiriliyor.

Tavşanlı'daki programlar, Tavşanlı Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte tüm şehitlerimiz ve 15 Temmuz şehitlerimiz için yapılan dualarla başladı. Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, ilçe protokolü, gaziler ve şehit ailelerinin katıldığı bu anlamlı törende, demokrasimizin bekçileri bir kez daha minnetle anıldı.

Şehitlikteki programın ardından, 15 Temmuz Gazisi Ali Karayiğit evinde ziyaret edildi. Gazinin, o kara geceye dair hatıraları ve yaşadıkları, bir kez daha hatırlatılarak milletin ona olan minnet duyguları ifade edildi.

Etkinlikler, 16: 30'da Ulucami'de şehitlerimiz anısına okunacak Mevlidi Şerif ile devam edecek. Akşam 20: 15'te ise sergi açılışı gerçekleştirilecek ve ardından Cumhuriyet Meydanı'nda program devam edecek. Sergi açılışında, 15 Temmuz gecesinin kahramanlık dolu anları ve milletin direnişi gözler önüne serilecek. Daha sonra 21: 00'de başlayacak programlarla etkinlikler devam edecek. - KÜTAHYA