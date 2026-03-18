Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı kutlandı

18.03.2026 14:33  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma etkinliği gerçekleştirildi.

Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Garnizon Komutanı Hava P. Albay Harun Humbaracı, Cumhuriyet Savcısı İsmail Cem Sağlam ve Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Aziz Solmaz katıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşların katıldığı törende, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi tören sona erdi.

Meydandaki törenin ardından Kaymakam Özdemir ve beraberindeki protokol heyeti, ilçede faaliyet gösteren şehit ve gaziler derneklerini ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde, vatan savunmasında canlarını feda eden kahramanlar bir kez daha rahmet ve minnetle yad edildi.

Anma etkinliklerinin bir sonraki durağı ise Tavşanlı Asri Mezarlığı oldu. Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından şehitler için dualar edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı İşte kazanan Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Paket paket tavuklar çöpe gitti Paket paket tavuklar çöpe gitti
İran’ın Dünya Kupası’na katılmak için bir şartı var İran'ın Dünya Kupası'na katılmak için bir şartı var
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

14:49
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
14:40
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
14:34
Tunceli’de 30 yıl sonra bir ilk
Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 15:08:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.