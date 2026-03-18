Tavşanlı\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 111. yılı kutlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma etkinliği gerçekleştirildi.

Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Garnizon Komutanı Hava P. Albay Harun Humbaracı, Cumhuriyet Savcısı İsmail Cem Sağlam ve Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Aziz Solmaz katıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşların katıldığı törende, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi tören sona erdi.

Meydandaki törenin ardından Kaymakam Özdemir ve beraberindeki protokol heyeti, ilçede faaliyet gösteren şehit ve gaziler derneklerini ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde, vatan savunmasında canlarını feda eden kahramanlar bir kez daha rahmet ve minnetle yad edildi.

Anma etkinliklerinin bir sonraki durağı ise Tavşanlı Asri Mezarlığı oldu. Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından şehitler için dualar edildi. - KÜTAHYA