Tavşanlı\'da Kaymakam Hayrettin Baskın\'a Veda Yemeği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Safranbolu'ya tayin olan Kaymakam Hayrettin Baskın için bir veda yemeği düzenlendi.

Yemekte bir konuşma yapan Belediye başkanı Ali Kemal Derin, Kaymakam Hayrettin Baskın'ın Tavşanlı'ya önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Kaymakam Baskın'ın Tavşanlı'da görev yaptığı süre boyunca gösterdiği gayretli çalışmalar ve ilçenin gelişimi için verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür etti.

Kaymakam Hayrettin Baskın ise veda yemeğinde yaptığı konuşmada, Tavşanlı'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görev süresi boyunca kendisine destek olan tüm protokol mensuplarına, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine ve Tavşanlı halkına teşekkürlerini iletti. Yeni görev yeri Safranbolu'da da aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA