Tavşanlı'da Kaymakam Hayrettin Baskın'a Veda Yemeği - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tavşanlı'da Kaymakam Hayrettin Baskın'a Veda Yemeği

Tavşanlı\'da Kaymakam Hayrettin Baskın\'a Veda Yemeği
14.06.2025 12:27  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Safranbolu'ya tayin olan Kaymakam Hayrettin Baskın için düzenlenen veda yemeğinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Baskın’ın ilçeye yaptığı katkılara teşekkür etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Safranbolu'ya tayin olan Kaymakam Hayrettin Baskın için bir veda yemeği düzenlendi.

Yemekte bir konuşma yapan Belediye başkanı Ali Kemal Derin, Kaymakam Hayrettin Baskın'ın Tavşanlı'ya önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Kaymakam Baskın'ın Tavşanlı'da görev yaptığı süre boyunca gösterdiği gayretli çalışmalar ve ilçenin gelişimi için verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür etti.

Kaymakam Hayrettin Baskın ise veda yemeğinde yaptığı konuşmada, Tavşanlı'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görev süresi boyunca kendisine destek olan tüm protokol mensuplarına, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine ve Tavşanlı halkına teşekkürlerini iletti. Yeni görev yeri Safranbolu'da da aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hayrettin Baskın, Ali Kemal Derin, Yerel Haberler, Safranbolu, Politika, Tavşanlı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Tavşanlı'da Kaymakam Hayrettin Baskın'a Veda Yemeği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip... Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:31
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
15:17
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi
Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 13:07:40. #7.13#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Kaymakam Hayrettin Baskın'a Veda Yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.