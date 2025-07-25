Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika
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Politika

Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi

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Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi
25.07.2025 11:12
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Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi
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Tayland'da Kamboçya ile sınırda devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'ü sivil olmak üzere 15'e yükseldi. Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, çatışmaların savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Tayland ile Kamboçya arasında dün başlayan yoğun çatışma ikinci günde devam ediyor. Tayland ordusundan yapılan açıklamada, Kamboçya birliklerinin sivil yerleşim yerlerine yakın noktalarda çok namlulu roketatar sistemleri ve ağır silahlar kullandığı ifade edildi. Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde yaşayan sivillerin tahliyesine hız verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kamboçya güçleri ağır silahlar, sahra topu ve Rus yapımı BM-21 roket sistemleri kullanarak sürekli bombardıman gerçekleştiriyor. Tayland birlikleri duruma uygun şekilde karşılık veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi! Savaş giderek yaklaşıyor

TAYLANDA ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, dünden bu yana devam eden çatışmalarda can kaybının 14'ü sivil olmak üzere 15'e, yaralı sayısının ise 46'ya yükseldiği bildirildi. Tayland İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise sınırdaki 4 eyalette 100 binden fazla sivilin evlerinde tahliye edildiği aktarıldı.

KAMBOÇYA SINIR HATTINI TAHLİYE ETTİ

Kamboçya tarafında ise resmi makamlardan ölü veya yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmazken, sınır hattında bulunan Oddar Meanchey bölgesi yerel yetkilileri, 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını, yaklaşık bin 500 ailenin tahliye edildiğini belirtti. Yerel medyada yer alan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki sınır eyaleti Preah Vihear'dan 20 binden fazla Kamboçyalı tahliye edildi.

Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi! Savaş giderek yaklaşıyor

"ÇATIŞMALAR SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR"

Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai ise başkent Bangkok'ta yaptığı açıklamada, Kamboçya ile devam eden sınır çatışmalarının daha büyük bir askeri savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Phumtham Wechayachai, "Eğer durum tırmanırsa bu, savaşla sonuçlanabilir. Şu an için çatışmalarla sınırlı olsa da bu ihtimali göz ardı edemeyiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN UYARI MESAJI

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği de ülkedeki Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız; Tayland-Kamboçya sınırındaki gelişmeler çerçevesinde sınıra mücavir bölgelerde ikamet eden/bulunan ve buralara seyahat edecek vatandaşlarımızın Tay Makamlarının uyarılarını takip etmeleri ve ihtiyatlı olmaları hususu saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

TAYLAND-KAMBOÇYA GERİLİMİ NASIL BAŞLADI?

İki ülkenin sınır birlikleri arasında bir süredir devam eden gerilim, dün bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından tırmandı. Olayın ardından iki ülkenin askerleri çeşitli sınır noktalarında çatışmalara girerken, Tayland ordusu dün 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombaladı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetti. Artan siyasi gerilim üzerine Tayland, Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırırken, Bangkok'taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Kamboçya, Güvenlik, Tayland, bangkok, Dünya, Son Dakika

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