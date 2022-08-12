ABD ile Tayvan 84 milyon dolarlık Patriot anlaşması imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ile Tayvan 84 milyon dolarlık Patriot anlaşması imzaladı

12.08.2022 13:52
ABD ile Tayvan 84 milyon dolarlık Patriot anlaşması imzaladı

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2,52 milyar 84,15 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2,52 milyar 84,15 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Çin ve Tayvan arasında süren askeri gerginliğin ardından Tayvan ilk savunma anlaşmasını ABD ile imzaladığını açıkladı. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2,52 milyar 84,15 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bakanlıktan aktarılan bilgilere göre, sözleşme 20 Temmuz 2022'den 31 Aralık 2026'ya kadar olan dönemi kapsıyor.

Tayvanlı uzmanlar, yapılan anlaşmayla birlikte Patriot füzeleri üzerinde yapılan testlerin güvenilirliklerinin bozulmadan kalmasını sağlayacağını ve Tayvan'ın hava sahasını korumaya devam edebileceklerini söyledi.

Tayvan eski tip Patriot füzelerinden vazgeçerken, üçüncü bir tip olan Patriot PAC-3 füzelerinin 2025 ve 2026'da konuşlandırılmak üzere Tayvan'a gelmesi bekleniyor. Askeri raporlara göre füzeler, yapılan geliştirmeler sayesinde alçaktan uçan seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı etkili olabiliyor. - TAİPEİ

YORUMLAR
500
Tayvan lideri Tsai Ing-wen: 'Çin bizim için bir tehdit olmayı sürdürüyor' Tayvan lideri Tsai Ing-wen: 'Çin bizim için bir tehdit olmayı sürdürüyor' Tayvan, Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi Tayvan, Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ile Tayvan 84 milyon dolarlık Patriot anlaşması imzaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:32 Çöpe atmaktan son anda vazgeçtiği yün yumağının içinden 116 bin lira değerinde kulplu reşat altını çıktı
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
13:20 Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Kredi marketlerindeki indirim, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:29 Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Abdullah kayboldu: Acılı baba sinir krizi geçirdi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:54:44. #1.11#
SON DAKİKA: ABD ile Tayvan 84 milyon dolarlık Patriot anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement