Tayvanlı siyasetçiler, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya bağışladı - Son Dakika
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Tayvanlı siyasetçiler, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya bağışladı

02.03.2022 12:28
Tayvanlı siyasetçiler, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya bağışladı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Yardımcısı Lai Ching-te ile Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya göndereceklerini duyurdu.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Yardımcısı Lai Ching-te ile Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya göndereceklerini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına uluslararası kamuoyunun tepkisi sürerken, Tayvanlı siyasetçiler Ukraynalılara yardım göndereceklerini açıkladı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 18 bin dolar değerindeki 1 aylık maaşını Ukrayna'ya bağışlayacağını duyurdu. Tsai Ing-wen'in yardımcısı Lai Ching-te 13 bin dolar, Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang de 12 bin dolar olan 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya göndereceklerini belirtti.

Tayvanlı siyasetçiler aynı zamanda bir banka hesabı açıldığını ve bu hesap üzerinden Tayvan halkının da Ukrayna'ya para yardımı yapabileceklerini ifade etti. - TAİPEİ

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Ukrayna, Tayvan, dolar, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tayvanlı siyasetçiler, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya bağışladı - Son Dakika


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