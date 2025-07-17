TBB Başkan Vekili Seçimine Taşköprü Belediye Başkanı Katıldı

TBB Başkan Vekili Seçimi toplantısına katılan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bu önemli seçimde yerimizi alarak sürece katılım sağladık" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, Başkan Vekili seçimi gündemiyle bugün Ankara'da bir araya geldi. Yerel yönetimlerin temsil edildiği bu önemli toplantıya, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da katılım sağladı.

Başkan Arslan, seçim sürecini yerinde takip ederek, Türkiye genelindeki belediye başkanlarıyla birlikte meclis çalışmalarına dahil oldu.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Hüseyin Arslan, "Bu önemli seçimde yerimizi alarak sürece katılım sağladık. Ülkemize ve tüm yerel yönetimlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU