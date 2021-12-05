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TBB'nin yeni başkanı Sağkan: "Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır" - Son Dakika

TBB'nin yeni başkanı Sağkan: "Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır"

05.12.2021 18:42

TBB'nin yeni başkanı Sağkan: "Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır" Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan, "Yeni barolar birliği anlayışı aslında yarım asırlık teamüllerinin getirdiği o hak savunuculuğu rolünü çok net olarak ortaya koyacağı...

TBB'nin yeni başkanı Sağkan: "Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır"

ANKARA - Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan, "Yeni barolar birliği anlayışı aslında yarım asırlık teamüllerinin getirdiği o hak savunuculuğu rolünü çok net olarak ortaya koyacağı ve yurttaşların kendisinin temel hak ve özgürlüklerinin teminatı hissedeceği olarak TBB olacaktır" dedi.

TBB 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci günü tamamlandı. Başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için sandık başına gidildi. Genel Kurulda, dokuz kabin ve üç sandık kuruldu. 348 Delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alan Ramiz Erinç Sağkan yeni başkan olurken, Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Sağkan, "Bu sonuçlar bize gösteriyor ki genel kurulun 348 delegesinin tamamının katıldığı oylama neticesinde değişimden yana tavır ortaya konmuştur. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma ihlali olmak üzere en temel hak ve özgürlüklerin ihlalinde en etkin şekilde yer alacak bir TBB isteğini hem dün hem bugün çok net olarak koyduk" diye konuştu.

Bu seçimin yalnızca bir TBB seçimi olmaktan çıktığını söyleyen Sağkan, "Ülkemizde son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları kararlarının uygulanmadığı ve tartışmaya açıldığı noktada TBB'ye yurttaşlarımızın çok ihtiyacı bulunmaktadır. Maalesef geçtiğimiz döneminde bu anlamda gerek mesleki sorunların iyileştirilmesinde gerekse hukukun üstünlüğünün tesisi için yeterli çabayı sarf etmediğine inandığımız bir anlayışın bugün itibarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağkan, Türkiye'de hiçbir avukatın yalnız kalmayacağının altını çizerek, "Yeni barolar birliği anlayışı aslında yarım asırlık teamüllerinin getirdiği o hak savunuculuğu rolünü çok net olarak ortaya koyacağı ve yurttaşların kendisinin temel hak ve özgürlüklerinin teminatı hissedeceği TBB olacaktır" ifadelerini kullandı.

TBB'nin yeni başkanı Sağkan: Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır
TBB'nin yeni başkanı Sağkan: Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır
TBB'nin yeni başkanı Sağkan: Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır
TBB'nin yeni başkanı Sağkan: Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır
TBB'nin yeni başkanı Sağkan: Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır
TBB'nin yeni başkanı Sağkan: Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır
TBB'nin yeni başkanı Sağkan: Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Sandık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBB'nin yeni başkanı Sağkan: 'Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBB'nin yeni başkanı Sağkan: "Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak hissedileceği bir TBB olacaktır" - Son Dakika
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