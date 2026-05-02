TBB seçimlerinde kavga

02.05.2026 14:52  Güncelleme: 14:56
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri öncesinde eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunması üzerine salonda arbede çıktı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması için Ankara'da bir araya geldi. TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmasının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

Çavuşoğlu'nun mektubu okumaya başlamasıyla birlikte AK Partili belediye başkanlarıyla CHP'li belediye başkanları arasında tartışma yaşandı. Belediye başkanlarının tartışmaları kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü.

Tepkilerin ardından salonda bulunan bir grup kürsüye yöneldi ve bunun üzerine fiziksel arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

