TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazetecilere saldırı insan haklarına aykırıdır - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazetecilere saldırı insan haklarına aykırıdır

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazetecilere saldırı insan haklarına aykırıdır

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in TRT ekibine saldırısını kınayarak, gazetecilere yönelik saldırıların insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Yüksel, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yaralanan TRT ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti ve İsrail'in zalimliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Gazetecilerin hayatlarını riske atarak İsrail'in vahşetini dünya kamuoyuna aktardığını ifade eden Yüksel, İsrail'in saldırılarının sadece yok etme amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

12.04.2024 18:13  Güncelleme: 18:17
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in TRT ekibine saldırısına ilişkin, "Gazetecilerin hedef alınması insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yaralanan TRT ekibindeki muhabir ve kameramanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uluslararası insancıl hukuka aykırı hareket eden, soykırımın yanı sıra savaş suçlarını işlemeye devam eden İsrail'in, bu saldırıyla zalimliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

" Gazze'de gazeteciler, Anadolu Ajansı ve TRT ekiplerimiz hayatlarını riske atarak görev yapmakta, dünya kamuoyuna İsrail vahşetini aktarmaktadır. Gazetecilerin hedef alınması insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail'in bu saldırıları, hiçbir ayrım gözetmeden sadece yok etme amacıyla hareket edildiğinin en açık ve net ispatıdır."

Kaynak: AA

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