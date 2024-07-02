TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: İsrail'e yeni deliller sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: İsrail'e yeni deliller sunuldu

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: İsrail\'e yeni deliller sunuldu

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yeni deliller sunduklarını bildirdi.

02.07.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yeni deliller sunduklarını bildirdi.

Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'la Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İstanbul 2 No'lu Barosu ile birlikte İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik Lahey'de gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında bilgi veren Yüksel, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık Makamını ziyaret ettiklerini bildirdi.

Yüksel, verimli geçen her iki ziyaretin de muhataplarınca memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden, İsrail'in Gazze'de kullandığı silahlar üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Yüksel, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden "Gazze'ye acil şekilde bir teknik inceleme heyeti gönderilmesi", "Gazze'den tedavi amacıyla çıkarılarak çevre ülkelere getirilen hastalardan numune alınması" ve "Gazze'de görev yapan sivil toplum kuruluşu insani yardım çalışanları ve doktorlardan silahların kullanımı neticesinde oluşan zarar ve yaralanmalara ilişkin bilgi toplanmasını" istediklerini kaydetti.

UCM'ye 23 Kasım 2023'te şikayet dilekçesi sunduklarını anımsatan Yüksel, ???????şöyle devam etti:

"Şikayet dilekçemiz kapsamında kovuşturmanın yürütülmesi, failler hakkında bir an evvel yakalama kararı çıkarılması, sorumluların işledikleri savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları kapsamında en ağır biçimde cezalandırılması ve mağdurlara tazminat ödenmesi amacıyla sürecin hızlı bir biçimde yürütülmesini talep ettik. Ziyaretimizde yeni delil mahiyetinde 5 klasörlük belge setini Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkilileri ile paylaştık. Kadın ve çocuklara ilişkin suçların delillerini içeren iki ayrı dosyayı UCM Savcılığı yetkililerine ve Mağdurlar İçin Kamu Avukatı Ofisi Başmüşaviri'ne sunduk."

"Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini ifade ettiler"

Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı "soykırım" davasına Türkiye'nin "müdahil olma" kararı aldığını hatırlatan Yüksel, İsrail'in Filistin'deki "işgal", "yerinden etme", "apartheid" ve "soykırım" politikalarına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık makamınca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama talep edilmesinin önemli bir karar olduğunu belirten Yüksel, "Adaletin tecelli etmesi için tutuklama emirlerinin sadece Netanyahu ve Galant'ı değil, başta savaş kabinesi üyeleri olmak üzere diğer yetkilileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği hususunu UCM yetkilileri ve savcılarıyla paylaştık. Kendileri de sürecin devam ettiğini, soruşturma ile ilgili kritik bilgilere sahip olanların UCM Savcılığıyla irtibat kurması çağrısında bulunduklarını ve soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini ifade ettiler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanlık vicdanında mahkum olan İsrail'in, hukuk önünde de mahkumiyetinin sağlanabilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesindeki süreçleri takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, tbmm adalet komisyonu, Cüneyt Yüksel, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, İsrail, Gazze, Uluslararası, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: İsrail'e yeni deliller sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:42:09. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: İsrail'e yeni deliller sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement