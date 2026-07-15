TBMM Başkanı\'ndan 15 Temmuz gazilerine teşekkür beratı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine teşekkür beratı verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açık kalmasını sağlayan ve darbenin engellenmesi için canlarını siper eden gazilerimize teşekkür beratı takdim ettik. TBMM Genel Kurulu'nun o karanlık gecede açık tutulması, darbecileri engelleyen en önemli dönüm noktalarından birisidir. 15 Temmuz'un üzerinden 10 sene geçti. O geceyi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Milletimizin milli iradeyi korumak adına gösterdiği cesaret ve kararlılık her türlü takdirin ve övgünün üzerindedir. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, o gece destan yazan milletimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.