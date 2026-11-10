TBMM Başkanı Kurtulmuş, Atatürk'ün 88. yıl dönümü mesajında gazilere rahmet diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan Milli Mücadele'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yad ediyoruz. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden bütün kahramanlarımıza ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.