TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale\'de kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı namazını, Çanakkale'de Şehitler Camii'nde kıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı namazını Çanakkale'de bulunan Şehitler Camii'nde kıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazına Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile birlikte geldi. Bayram namazı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, camiide vatandaşla bayramlaştı. - ÇANAKKALE
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