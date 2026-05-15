Numan Kurtulmuş cuma namazında Ulu Cami'de vatandaşlarla saf tuttu
Numan Kurtulmuş cuma namazında Ulu Cami'de vatandaşlarla saf tuttu

Numan Kurtulmuş cuma namazında Ulu Cami\'de vatandaşlarla saf tuttu
15.05.2026 15:13  Güncelleme: 15:36
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa'da valilik ziyareti, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile Üftade Camii'ni ziyaret etti, ardından cuma namazını Ulu Cami'de vatandaşlarla kıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da cuma namazını vatandaşlarla birlikte tarihi Bursa Ulu Cami'de kıldı. Kurtulmuş'un Bursa programında tarihi türbe ziyaretleri dikkat çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, programı çerçevesinde ilk olarak Bursa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik binası girişinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe de yer aldı.

Kurtulmuş daha sonra Tophane Parkı içerisinde bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dua etti. Tarihi türbelerde alp kıyafetli jandarma personelinin nöbet değişimini izleyen Kurtulmuş'un ziyareti vatandaşların da ilgisini çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bursa'nın manevi simgeleri arasında gösterilen Üftade Camii ve Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti.

Program kapsamında cuma namazını tarihi Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte eda eden Kurtulmuş'a; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş eşlik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş cuma namazında Ulu Cami'de vatandaşlarla saf tuttu

