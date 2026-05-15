TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bursa Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bursa Valiliği'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bursa Valiliği\'ni ziyaret etti
15.05.2026 15:50  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa programı kapsamında Valiliği ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, ardından Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde dua etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, valilik ziyareti sonrası Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde dua etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da Valiliği ziyaret etti. Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından Valilik binası girişinde karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Ayyıldız'dan bilgi aldı. Ziyarette, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu da hazır bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programı çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü de ziyaret etti. Rektör Ferudun Yılmaz ile bir araya gelen Kurtulmuş, üniversitede yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar ve devam eden projeler ele alındı.

Bursa programı çerçevesinde Tophane semtini de ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile Üftade Hazretleri'nin cami ve türbesinde dua etti.

Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi girişinde alp kıyafetleriyle saygı nöbeti tutan jandarma personelinin nöbet değişimini de takip etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bursa Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:32:12. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bursa Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.