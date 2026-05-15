TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bursa Valiliği\'ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, valilik ziyareti sonrası Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde dua etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da Valiliği ziyaret etti. Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından Valilik binası girişinde karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Ayyıldız'dan bilgi aldı. Ziyarette, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu da hazır bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programı çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü de ziyaret etti. Rektör Ferudun Yılmaz ile bir araya gelen Kurtulmuş, üniversitede yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar ve devam eden projeler ele alındı.

Bursa programı çerçevesinde Tophane semtini de ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile Üftade Hazretleri'nin cami ve türbesinde dua etti.

Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi girişinde alp kıyafetleriyle saygı nöbeti tutan jandarma personelinin nöbet değişimini de takip etti. - BURSA