TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni anayasasının ulusal mutabakat metni olarak ortaya çıkması için parlamentoda en yüksek konsensüsle mümkünse 400'ün üzerinde bir ittifakla çalışılması gerektiğini belirtti. Özel ise toplumun talepleri ve beklentileri göz önünde bulundurulmadan yeni bir anayasa beklentisinin tartışılmasının doğru olmadığını ifade etti.

30.04.2024 23:22
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

Kurtulmuş:

"Anayasa milletin anayasasıdır. Parlamento'da oluşabilecek en yüksek konsensüsle mümkünse 400'ün üzerinde bir ittifakla, ulusal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni Anayasası ortay çıksın"

CHP Genel Başkanı Özel:

" Yoksulluk, açlık, işsizlik, üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir onu tartmak lazım. Partinin yetkili kurullarında bir konuyu değerlendirmeden doğrudan cevap vermeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmaz parti içi demokrasiye ve yönetim anlayışına uygun görmeyiz"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anayasa milletin Anayasasıdır. Parlamento'da oluşabilecek en yüksek konsensüsle mümkünse 400'ün üzerinde bir ittifakla, ulusal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni Anayasası ortay çıksın" dedi.

Kurtulmuş, Anayasa çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özel ile CHP Genel Başkanı makamında görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra ikili kameraların karşısına geçerek, açıklama yaptılar.

Kurtulmuş, Türkiye Anayasa görüşlerini almak için siyasi parti gruplarını ziyaret ettiğini belirterek, "Yapılacak işin usulleri tespit edilmesi ve onun sonucu olarak da doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir. Bu çerçevede başka temel kural ise partilerin Anayasaları olmaz. Anayasa milletin anayasasıdır. Parlamento'da oluşabilecek en yüksek konsensüsle mümkünse 400'ün üzerinde bir ittifakla, ulusal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni Anayasası ortaya çıksın" dedi.

Özel, siyaset halkın gündemine duyarsız olamayacağının altını çizerek, "Yoksulluk, açlık, işsizlik, üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir onu tartmak lazım. Partinin yetkili kurullarında bir konuyu değerlendirmeden doğrudan cevap vermeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmaz parti içi demokrasiye ve yönetim anlayışına uygun görmeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Numan Kurtulmuş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti - Son Dakika

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