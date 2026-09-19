TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziler Günü'nü ve Atatürk'e ünvan verilişini kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziler Günü'nü ve Atatürk'e ünvan verilişini kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Atatürk'e 'Gazi' ve 'Müşir' ünvanlarının verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü sosyal medya mesajıyla kutladı. Kurtulmuş, mesajında gazilerin cesareti ve fedakarlığının milletin gönlünde daima yaşayacağını belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ve "Müşir" ünvanlarının verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ve 'Müşir' ünvanlarının verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyorum. Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır."
Kaynak: AA
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