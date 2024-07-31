TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesini değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesini değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, Haniye'nin Filistin davasına adadığı ömrünün ve verdiği mücadelenin nesillere örnek olduğunu belirtti.

31.07.2024 08:30
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili, "İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:

"'Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler.'

Gazze'nin şehidler kervanına bir büyük mücahid daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehid vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun.

İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehidlikle mükafatlandırdı.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.'

Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesini değerlendirdi - Son Dakika

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