TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konyaspor-Filistin dostluk maçında Konyalılara teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konyaspor-Filistin dostluk maçında Konyalılara teşekkür etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'daki Konyaspor-Filistin dostluk maçının mazlum Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmanın güçlü nişanesi olduğunu söyledi. Konyalılara teşekkür eden Kurtulmuş, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar desteğin süreceğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında Konya'da oynanan dostluk maçına ilişkin, "Dostluk maçı mazlum Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmamızın güçlü ve anlamlı bir nişanesi olması dolayısıyla bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." dedi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Konya'da Filistin Milli Futbol Takımı ile Konyaspor arasında gerçekleştirilen dostluk maçı, mazlum Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmamızın güçlü ve anlamlı bir nişanesi olması dolayısıyla bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Tribünleri tıklım tıklım doldurarak mazlum Filistin halkının yanında saf tutan, İnsanlık Cephesi'nin güçlü sesine ses katan Konyalı kardeşlerimize hassaten şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak, özgür ve bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının haklı mücadelesine omuz vermeye, sesini dünyanın her platformunda yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Filistin DevletiNuman KurtulmuşDış PolitikaKonyasporPolitikaFilistinKonyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:24
Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan ziyaretine ’lüzumsuz’ yanıtı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı Melisa Şenolsun’un testi pozitif çıktı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:09:59. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konyaspor-Filistin dostluk maçında Konyalılara teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei