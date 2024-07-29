Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te milletvekillerine ve basın mensuplarına baklava ikram etti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Cumhur İttifakı ve muhalefet partilerinin milletvekilleri ile bir araya gelerek baklava ikram etti.

Kurtulmuş, Meclis'in tatile girmesine kısa bir süre kalırken Cumhur İttifakı ve muhalefet partilerinin milletvekilleri ile bir araya geldi. Önce iktidar kulisine ziyaret eden Kurtulmuş, milletvekilleri ile sohbet etti. Basın mensuplarına ve vekillere baklava ikram eden Kurtulmuş ardından muhalefet kulisini ziyaret etti ve baklava ikramında bulundu.