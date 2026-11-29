TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın Melburn kentindeki Türkiye-Avustralya Dostluk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Avustralya'da resmi temaslarda bulunan Kurtulmuş, beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye'nin Melburn Başkonsolosu Barış Saygın ile Melburn kentindeki Shrine of Remembrance Park'a geldi.

Kurtulmuş'un, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi anıta bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtın yapılmasına öncülük eden ve Avustralya'da yaşayan Türk vatandaşı Ramazan Altıntaş, Türkiye-Avustralya Dostluk Anıtı hakkında bilgi verdi.