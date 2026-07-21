Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'deki siyasi partilerle görüşecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile, saat 15.00'te ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşecek. - ANKARA
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş Parti Temsilcileriyle Görüşecek - Son Dakika
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