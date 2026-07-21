TBMM Başkanı Kurtulmuş Parti Temsilcileriyle Görüşecek - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Parti Temsilcileriyle Görüşecek

21.07.2026 20:45
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Numan Kurtulmuş, 22 Temmuz'da İYİ Parti ve AK Parti ile görüşmeler yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'deki siyasi partilerle görüşecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile, saat 15.00'te ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş Parti Temsilcileriyle Görüşecek - Son Dakika

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