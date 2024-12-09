TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.