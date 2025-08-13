TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Osmaniye'de şehit olan orman işçisi için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken meydana gelen elim kazada şehit olan orman işçimiz Adem Nazım Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza başsağlığı diliyor, yaralanan işçi kardeşlerime acil şifalar temenni ediyorum."