TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehadet mertebesine erişen kahraman Mehmetçiğimiz Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesine yer verdi.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Piyade Er Sefer Alan için taziye mesajı - Son Dakika
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