TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için taziye mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

03.12.2024 10:16
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için taziye mesajı - Son Dakika
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