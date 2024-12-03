TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için taziye mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.